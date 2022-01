Vijftal uit ‘horrorlift’ bevrijd in Meppel, ProRail: ‘Deze jongeren hebben de lift vernield’

De brandweer heeft woensdagmiddag vier jongens en een meisje moeten bevrijden uit een lift op het treinstation in Meppel. De liften op dat station staan bekend als ‘horrorliften’ omdat er regelmatig mensen in vast komen te zitten. ProRail legt de schuld bij het vijftal.

De melding van de liftopsluiting kwam woensdagmiddag om 15.29 uur binnen bij brandweer, waarna zij het jeugdige vijftal hebben bevrijd en de lift buiten werking hebben gesteld.

Omdat in Meppel regelmatig mensen vast komen te zitten in een lift op het station, wordt bij dergelijke incidenten inmiddels gesproken van ‘de horrorlift’. Ook vanuit het exemplaar waarin het vijftal zich bevond, zijn in het verleden meerdere meldingen gekomen.

‘Schuld bij vijftal’

ProRail schuift ditmaal echter de schuld in de schoenen van degenen die in de lift zaten. Woordvoerster Joke van der Cruysen: ,,Wij hebben de camerabeelden bekeken die in de lift zijn gemaakt. Daaruit is gebleken dat de vijf samen hard op en neer zijn gaan springen.’’

Volgens haar bleek de lift daar niet tegen bestand. ,,Naar ons weten functioneerde de lift de laatste tijd prima onder normale omstandigheden. Dit waren echter geen normale omstandigheden.’’

Aangifte

Beelden van de vijf jongeren kan ProRail niet geven ‘in verband met hun privacy’. Het is ook nog niet duidelijk wat de schade is aan de lift en op wie die eventueel gaat worden verhaald, al gaf een collega van Van der Cruysen eerder al aan dat de stationsmanager aangifte van vernieling gaat doen tegen het vijftal.

De brandweer kan verder geen antwoord geven op de vraag of de lift er uit zichzelf mee ophield of dat de vijf jongeren een handje dan wel voetje hebben geholpen. Woordvoerder Edwin Veldman: ,,Wij krijgen slechts door dat er een liftopsluiting is vanwege een storing en gaan de mensen bevrijden. Waardoor de storing is veroorzaakt, weten we dan niet.’’

Volledig scherm En weer kan een brandweerman van Veiligheidsregio Drenthe met een rol tape aan de gang op station Meppel na een melding van een liftopsluiting. © Persbureau Meter

