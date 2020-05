Vissen op afstand in de Kop van Overijssel

Geen grote festivals, geen levendige terrassen in je eigen stad of dorp. Er is bitter weinig te doen deze dagen, die normaal bol van vertier staan. Wat doet een mens dan? Juist, vissen! Het legioen solisten langs de waterkant groeit zienderogen. ,,Klopt”, weet Rein Berger, secretaris van Hengelsportvereniging Steenwijk. Een hobby in de lift ‘sinds corona’. ,,We wáren al de grootste sportvereniging van Steenwijkerland, maar in deze tijd zien we een opvallende toename. Er zijn veel meer vispassen verkocht dan vorig jaar om deze tijd.” De HSV telt dit voorjaar ruim 2100 leden.