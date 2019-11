Vlammenzee verwoest auto in Meppel

Bij deze opritten voeren boeren en bouwers actie in Oost-Nederland

16:22 Boeren en bouwers voerden vandaag tussen 12.30 en 14.00 uur actie bij zoveel mogelijk op- en afritten van snelwegen in heel Nederland. Het was de bedoeling dat trekkers en kranen niet óp maar náást de weg gaan staan, zodat het verkeer zo min mogelijk last heeft van de actie.