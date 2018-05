Vluchtte een ree de A32 op vanwege geweerschoten?

Vlak voordat woensdagavond meerdere auto's op elkaar knalden op de A32 bij Steenwijk, hoorden mensen uit de omgeving geweerschoten. De aanrijding ontstond door een overstekende ree. Twee personen raakten gewond, van wie één zeer ernstig. Hoe kan het eigenlijk dat het dier de snelweg op kon? En bestaat een verband met militair oefenterrein Havelte-West, dat praktisch naast de snelweg ligt? Rijkswaterstaat kondigt aan te kijken naar de aanwezige omheining.

Kan het zijn dat de ree of meerdere reeën - dat is nog niet duidelijk - de weg op zijn gevlucht tijdens een militaire oefening, bijvoorbeeld door geweerschoten?

Woordvoerder Marianne van der Linden van de Koninklijke Landmacht zegt van niet. Want: er was volgens haar geen oefening, niet gisteravond in elk geval. „Het lijkt mij bovendien sterk dat de reeën in paniek zijn geraakt door wapengebruik. De dieren in dit gebied zijn gewend aan geweerschoten, daarvan raken ze niet onder de indruk. Een auto is voor hen meer beangstigend."

Omwonenden zeggen heel duidelijk geweerschoten te hebben gehoord. Daarom leggen zij een verband met mogelijk vluchtgedrag van de ree.



Van der Linden: „De geweerschoten kunnen van jagers zijn geweest. Langs de randen van het oefenterrein wordt veel gejaagd tijdens het jachtseizoen. Dan nog kunnen we ons niet voorstellen dat de ree of meerdere reeën hierdoor aan het vluchten zijn geraakt. We oefenen hier al jaren en het is voor zover bekend nooit eerder voorgekomen dat hierdoor wild de weg op is gevlucht."

Kijkt de politie naar een mogelijk verband tussen geweerschoten en de aanrijding op de A32, als gevolg van de overstekende ree?

Politiewoordvoerder Marloes Ballast zegt dat daar 'in eerste aanleg' niet naar wordt gekeken. „Het is bekend dat in deze omgeving vaker reeën zich dichtbij de weg begeven en hierdoor ook aanrijdingen ontstaan. Het team VOA (wat staat voor verkeersongevallenanalyse, een politieafdeling die de oorzaak en toedracht van verkeersongevallen onderzoekt, red.) is een onderzoek begonnen. Dit is standaard bij dit soort ongevallen."

Hoe kon de ree of meerdere reeën überhaupt de snelweg bereiken? Is er geen omheining?