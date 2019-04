Voetbalclub IJhorst krijgt eindelijk geld voor opknappen accommodatie

SGP-wethouder Lucas Mulder stemt om principiële reden niet in met het collegebesluit. Zijn partij wil geen geld uittrekken voor activiteiten op zondag, die de partij ziet als een rustdag. Vorig jaar nog probeerde de SGP via een amendement de in de begroting opgenomen financiële steun te schrappen. Maar SGP kreeg geen steun, zelfs niet van de coalitiepartners ChristenUnie en CDA. Dat er op zondag wordt gevoetbald in IJhorst is de SGP al decennia een doorn in het oog. Het liefst ziet de partij dat de vereniging de wedstrijden naar de zaterdag verplaatst. In het verleden is er bij het college van burgemeester en wethouders zelfs op aangedrongen om hierover met het bestuur van de zondagclub in gesprek te gaan.

Voorzitter Harry Meijer kent de aversie van de SGP tegen VV IJhorst. ,,Dat is niet nieuw, maar al zo lang wij bestaan. Vanaf het begin zijn ze er al op tegen dat wij op zondag voetballen. De meerderheid van onze leden wil dat graag. En zolang dat zo is, blijven wij dat ook doen. We zijn een zondagclub en dat blijven wij.’’

Het college heeft nu besloten de in begroting gereserveerde 30.000 euro over te gaan maken. Hiermee gaat een al jaren gekoesterde wens van de in 1947 opgerichte zondagclub in vervulling. Die heeft de accommodatie in eigen beheer, maar is voor verbeteringen wel aangewezen op gemeentelijke financiële steun. Het is jarenlang tegengehouden, maar de kogel is nu dan toch door de kerk.