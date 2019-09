Voetbalclub Sv VHK uit Sint Jansklooster hangt camera's op na vernielingen

Missie van Janneke is nooit geslaagd

Overal ter wereld doen zendelingen ontwikkelingswerk, gesteund door thuisfrontcomités. Een van hen is Janneke Galvão-Hulst. Een kwart eeuw geleden vertrok ze vanuit Urk en Staphorst naar Rio de Janeiro voor hulp aan straatkinderen. Nu is ze even terug in Nederland, voor het jubileum van de organisatie die haar al die tijd moreel en financieel bijstaat.