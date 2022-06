Voetbalsters leefden toe naar zinderend promotieduel, maar toen kwam bericht van de KNVB

Van de Meeberg, de 32-jarige rechtsback van FC Ommen die na vijftien seizoenen stopt, was maar wat graag feestend van het veld gestapt. Jansen (26), linksbuiten van Sportclub Genemuiden die al dertien seizoenen in de hoofdmacht speelt, was helemaal klaar voor een zinderend treffen tussen de twee teams. Die ontlopen elkaar nauwelijks. Thuis wonnen de groen-witten overtuigend (5-2), in Ommen was de thuisclub (1-0) de sterkste.