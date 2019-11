Voetbalsters Olympia’28 uit Hasselt moeten ver blijven rijden voor uitwedstrijden

De club ging in gesprek met de KNVB en die adviseerde om de eerste drie duels gewoon te spelen en daarna te kijken wat er mogelijk was in andere poules. ,,Maar helaas is het niet gelukt om een andere oplossing te vinden”, stelt coach Miranda Mulder.

Vervoer

Eén keer was er geen vervoer voor een wedstrijd. ,,Dat was naar Dokkum, dat hebben we toen ook keurig vooraf gemeld. Voor de komende uitwedstrijden moeten we zien of er genoeg ouders zijn die mee willen. Deze competitie duurt nog tot de winterstop, daarna hopen we op een betere indeling.”