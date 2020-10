Voetbalverenigingen in Steenwijkerland mogen hoop houden op nieuw kunstgrasveld

Voetbalclubs in Steenwijkerland die graag een trainingsveld met kunstgras willen, kunnen blijven hopen op een bijdrage van de gemeente.

In de raadsvergadering van dinsdagavond gaf de gemeenteraad het college door middel van een motie opdracht om een onafhankelijk adviseur ook te laten kijken naar de noodzaak van kunstgras vanwege slechte kwaliteit van de trainingsvelden.

Geduld

Wel moeten die clubs nog even geduld hebben, want het geld daarvoor wordt pas in 2022 beschikbaar gesteld.

Dit heeft te maken met de huidige financiële situatie van de gemeente in de coronacrisis. Hierdoor mogen vv Steenwijkerwold, Veno in Vollenhove en SVBS in Belt-Schutsloot hoop blijven houden op een nieuw kunstgrasveld.

De gemeente wilde in eerste instantie alleen kijken naar de noodzakelijke vervangingen bij wedstrijdvelden en geeft daarom prioriteit aan de vervanging van twee velden bij d’Olde Veste in Steenwijk en een veld bij VHK in Sint Jansklooster. Daarnaast wordt er verlichting bij Veno geplaatst.

Doordat de gemeenteraad instemde met het nieuwe onderhoudsbeleid, kunnen die clubs aan de slag.

In eerste instantie was het de bedoeling dat het onderhoud bij andere clubs voor driekwart voor rekening van de clubs zou komen.

Door de ingediende motie mogen vv Steenwijkerwold, Veno, SVBS en andere clubs waarvoor een nieuw veld wenselijk is, hoop blijven houden op een grotere bijdrage van de gemeente.

Twee keer gekeurd

Ook worden de velden voortaan niet één, maar twee keer in een seizoen gekeurd door de gemeente. Hiermee worden situaties voorkomen waarbij de velden aan het begin van het seizoen, waarin de belasting nog niet zo hoog is, worden goedgekeurd, terwijl er later in het seizoen wel problemen zijn.

,,Die momenten kunnen we in het vervolg in overleg met de clubs bepalen”, zei wethouder Bram Harmsma daarover.