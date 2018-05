Voetgangersbrug op station in Meppel

,,Als we de komende jaren zo nu en dan aan het werk zijn op station Zwolle zal Meppel als overstap-station voor trein naar bus en vice versa fungeren. Vandaar dat we de brug daar goed kunnen gebruiken", aldus ProRail. Meppel krijgt geen nieuwe voetgangersbrug maar een 'tweedehandsje'. De te bouwen brug is de afgelopen jaren gebruikt tijdens de bouw van het nieuwe station in Assen. Nu dat bijna af is en een nieuwe voetgangerstunnel in gebruik is genomen, is de brug overbodig en inmiddels afgebroken.