Voldoende animo, dus ook Steenwijk Zuid krijgt een glasvezelnetwerk

In Steenwijk Zuid is voldoende animo voor glasvezel. Dat betekent dat Delta Fiber Netwerk ook hier een glasvezelnetwerk gaat aanleggen. In Steenwijk-Noord is de aanleg inmiddels al in volle gang.

De verwachting is dat de aanleg een jaar in beslag neemt. Dit betekent dat alle klanten in Steenwijk-Zuid begin 2023 gebruik kunnen maken van hun werkende glasvezelverbinding.

25 procent van de huishoudens in de betreffende wijken diende zich aan te melden. Ambassadeurs en lokale verkopers hebben zich ingezet om voldoende inwoners te overtuigen van nut en noodzaak van een glasvezelnetwerk, zegt projectleider Marcel Rijpstra van Delta Fiber Netwerk. ,,En met succes. We zijn dan ook enorm blij dat we glasvezel in heel Steenwijk kunnen aanleggen.”

Goede verbinding belangrijk

De aannemer start na de jaarwisseling met de woningschouw in Steenwijk Zuid, de graafwerkzaamheden beginnen in februari. ,,Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk het voor wonen en werken is om over een goede internetverbinding te beschikken”, zegt Bert Vos, directeur joint venture van Rendo Fiber bv. ,,We houden er dan ook goed de vaart in.”

De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM Telecom bv. De glasvezelkabel komt langs bijna 6000 adressen te liggen. Een deel daarvan heeft al een abonnement, de overige adressen kunnen zich nog steeds aanmelden. Doen zij dit voor 31 december 2021, dan hoeven aanmelders geen aansluitkosten van 650 euro te betalen.