Volgend jaar oktober wonen in gasloze appartementen aan Kromme Elleboog in Meppel

25-jarige zoon laat sporen achter op sociale media: gezin komt uit regio

8:04 Eén van de zoons (25) van het opgesloten gezin in Ruinerwold is sinds begin dit jaar zeer actief op sociale media. Uit de berichten van deze zoon Jan blijkt dat het gezin jarenlang in Hasselt, Zwartsluis en Meppel woonde en dat hij werkte voor ‘klusjesman’ Josef B., de huurder van de boerderij. Het gezin werd deze week gevonden in een schuilruimte in een boerderij in Drenthe en woonde daar al negen jaar zonder dat de buurt er van wist.