Vollenhoofs museum haalt kleding uit depot voor nieuwe expositie

Met een tentoonstelling over kleding uit de streek opent het Stadsmuseum in Vollenhove zaterdag de deuren voor een nieuw seizoen. Alles uit de Kast is de titel van de wisselexpositie met kleding die in de Kop van Overijssel werd gedragen in de periode van 1850 tot 1950.

,,Tijdens de wintersluiting is de grote hoeveelheid kleding, die in ons depot aanwezig is, gesorteerd en verder geïnventariseerd. Daarna is er met de mooiste stukken een expositie ingericht’’, zo laat Dineke Konter van het in de Bisschopstraat gevestigde museum weten.

Ze geeft aan dat in het verleden door de voorganger van het Stadsmuseum Vollenhove, Stichting Oudheidkamer Brederwiede, al veel voorwerk is verricht. ,,In de tachtiger jaren van de vorige eeuw hield een aantal dames zich bezig met het achterhalen van zoveel mogelijk gegevens over de streekdracht in de voormalige gemeente Brederwiede. De dames van de onze huidige werkgroep kleding konden hierop terug vallen.’’

Er is een tentoonstelling samengesteld met jurken, kinderjurkjes, jongenskleding, herenkostuums, ondergoed, hoeden, mutsen, oorijzers, petten, sieraden en kralentasjes. Verder is er een wand ingericht met alleen maar mutsen. Speciaal noemt Konter de verzameling kinderkleding en ander handwerk gemaakt dat in de jaren 1910 - 1920 is gemaakt bij ‘juf' op school.

Vaste collectie

Stadsmuseum Vollenhove heeft daarnaast de vaste collectie met onder meer voorwerpen uit de geschiedenis van Vollenhove met zijn vele havezaten ook wel Stad der Paleizen genoemd, maquettes, een negentiende eeuwse grutterswinkel en het visserijverleden van het stadje dat ooit aan de Zuiderzee lag. In een speciale ruimte voor beeld en geluid worden doorlopend korte documentaires en het museum beschikt over een gedeelte waar een kop koffie of een glas frisdrank genuttigd kan worden en waar groepen bezoekers worden ontvangen.

Het museum is geopend van 13 april tot en met 26 oktober, op woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur, maandag van 10.00 tot 14.00 uur en op de zaterdagen in juli en augustus van 11.00 tot 17.00 uur.

