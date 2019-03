Vollenhoofse belangenvereniging pleit voor betere verdeling geld Bidboek

,,In dit door de gemeente Steenwijkerland opgestelde verhaal worden de parels van de gemeente besproken en aangegeven waar de komende jaren in zal worden geïnvesteerd. Helaas wordt in het Bidboek hoofdzakelijk gesproken over projecten in Steenwijk en Giethoorn en blijkt er nauwelijks geld te zijn gereserveerd voor projecten in het westelijke deel van de gemeente’’, aldus het bestuur van de BVVS.