Vollenhoofse corsohoogtepunten van de laatste jaren in 1000 puzzelstukjes

Buren balen van maanden omrijden wegens kapotte brug Steenwij­ker Aa: ‘Het is toch van de zotte dat het zo lang moet duren’

8 februari Met je auto of tractor van Eesveen naar Kallenkote rijden over De Wulpen kan voorlopig niet. De brug over de Steenwijker Aa moet worden vervangen. Tot het zover is - waarschijnlijk halverwege dit jaar - is de brug afgesloten. De meeste omwonenden balen van de wegomleiding, hoewel enkelen het toch ook heerlijk rustig vinden.