Vollenhoofse kapster ontwerpt kunstwerk over ontstaan Zuiderzee

Het is bijna klaar, het kunstwerk waarmee in Vollenhove wordt stilgestaan bij de Allerheiligenvloed in 1170 waardoor de Zuiderzee begon te ontstaan. Het is tevens een ode aan het bisschoppelijk slot dat in Vollenhove heeft gestaan en aan het Zuiderzeeverleden. De onthulling is gepland in het pinksterweekeinde, tijdens het evenement Typisch Vollenhove, de nieuwe naam voor de Havendagen.

Het op door de watersportvereniging gepachte grond bij de voormalige binnenhaven te plaatsen kunstwerk is in opdracht van de Belangen Vereniging Vollenhove Stad (BVVS) ontstaan. Aanvankelijk zou het op het eiland komen te staan, maar het krijgt uiteindelijk een plek op de hoek van de Voorst en de Haven. ,,Er ligt al een aantal jaren geld op de plank, 10.000 euro van de gemeente Steenwijkerland en 5.000 euro van onszelf’’, zegt bestuurslid Ilonka te Riele, die bij de afronding van het project is ingestapt in plaats van Elly Visscher, die Vollenhove gaat verlaten. ,,We wilden iets met de binnenhaven doen, want als toeristen daar nu lopen is er nauwelijks iets van het verleden te zien.’’

Ontwerpster Marinka Westhuis zit in haar kunstwerk dat in juni een plaats krijgt bij de binnenhaven in Vollenhove.

De BVVS heeft vorig jaar een ontwerpwedstrijd uitgeschreven die door Marinka Westhuis is gewonnen. Haar schetsontwerp wordt door Gerwolt Westhuis – een achterneef - van het bedrijf Cronquels uitgevoerd in cortenstaal. ,,Dat krijgt door de weersinvloeden een roestbruine kleur.’’ In de werkplaats is hij bezig met het leggen van de laatste hand aan zijn eerste kunstwerk dat een plaats in de openbare ruimte krijgt. ,,Normaal bedenk en teken ik zelf iets voor een opdrachtgever, nu was dat al voor mij gedaan. Op technische details heb ik, in overleg, wat aanpassingen gedaan, om te zorgen dat het steviger zou zijn’’, zegt Gerwolt Westhuis Zijn achternicht staat in de loods en bekijkt het kunstwerk goedkeurend. ,,Het is prachtig’’, zegt de 21-jarige blondine.

Wat heb jij met kunst?

,,Eigenlijk niet zoveel. Ik ben eigenlijk kapster van beroep en volg nu een docentenopleiding gezondheidszorg en welzijn en ben docent bij Aeres in Emmeloord. Daarnaast dans ik bij een groep in Emmeloord én ik doe veel aan portrettekenen. Toen ik de oproep voor de ontwerpwedstrijd zag heb ik gereageerd. Het lijkt me heel erg leuk om iets te maken dat in mijn eigen plaats komt te staan, want ik ben een echte Venose.’’

Hoe ben je te werk gegaan?

,,Eerst heb ik mij verdiept in de geschiedenis, door te lezen over de storm en het slot dat de Utrechtse bisschop Godfried van Rhenen in Vollenhove vijf jaar eerder had laten bouwen. Op de website van Henk van Heerde (Vollenhoofse amateurhistoricus, CvD) is daar veel over te vinden. Daarna ben ik gaan tekenen en heb een maquette van karton gemaakt.’’

Golf van de Zuiderzee heet het kunstwerk. Leg eens uit.

,,De cirkel met een doorsnede van twee meter verbeeldt de enorme golven waardoor indertijd veel land verloren is gegaan, dorpen en gehuchten in de golven verdwenen en mensen zijn omgekomen. Op de golf staan de jaartallen 1170, het jaar van de ramp, en 1165, het jaar dat Het Oldehuys is gebouwd. De twee torens staan symbool voor het slot. Volgens de site van Van Heerde was de bisschop in het kasteel tijdens de ramp en keek hij vanuit zijn raam uit over een eindeloze watervlakte. Verder heb ik in de golf de contouren van een schip verwerkt, de Venose bol waarmee op de Zuiderzee werd gevist. Dat symboliseert het visserijverleden.’’

Het oorspronkelijke ontwerp

DURGERDAMMER VISSERS Tussen de binnenhaven en buitenhaven in Vollenhove staat een bronzen beeldengroep, die er in 2000 is gekomen op initiatief van de BVVS. Dit door Henny Zandjans uit Diepenheim gemaakte kunstwerk herinnert aan de drie vissers uit Durgerdam (vader Klaas Bording en zijn zonen Klaas en Jacob) die in 1849 twee weken lang ronddreven in de Zuiderzee op een ijsschots. Ze werden in de buurt van Vollenhove gered nadat Vollenhoofse vissers hun hulpgeroep hoorden. Twee mannen overleden korte tijd na hun redding en werden in Vollenhove begraven. In Vollenhove werd geld ingezameld voor de weduwe Bording en de aanschaf van een vissersboot voor Jacob, die de ontberingen wel overleefde.