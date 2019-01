Vollenhoofse veehouder: ‘Gooi geen brood in weiland, schapen kunnen er dood aan gaan’

Met een trieste blik kijkt veehouder Johan van Benthem uit Vollenhove naar zijn dode schaap. Hij vermoedt dat het dier is gestikt in een stuk brood dat onbekenden in het weiland aan de Wendelerdijk hebben gegooid. En waarschuwt: ,,Doe dit niet.’’ De politie ondersteunt de boodschap met een oproep op sociale media.

Van Benthem denkt niet dat er opzet in het spel is. ,,Het is meer dommigheid. De mensen doen het met de beste bedoelingen, maar weten niet dat het bijvoeren van schapen vreselijke gevolgen kan hebben.’’ Een tweede schaap heeft het ternauwernood weten te overleven en loopt weer dartel rond in de kudde die bestaat uit ruim dertig dieren. Van Benthem (52) houdt al tientallen jaren schapen, naast zijn melkvee. ,,Zuivere Texelaars, het mooiste schapenras dat er is’’, meent hij. ,,Maar ook een gevoelig dier dat geen brood kan verdragen.’’

Pens

Dat is volgens dierenarts Margit Groenevelt, verbonden aan Schapendokter.nl, onderdeel van het Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe in Coevorden, maar ten dele het geval. ,,Schapen die iedere dag alleen maar gras eten kunnen niet plotsklaps tegen ander voedsel. De pens is een heel gevoelig orgaan en kan plotselinge wisselingen in voer niet aan, zeker niet als het gaat om grote hoeveelheden en snel verteerbaar voedsel zoals brood”, legt de dierenarts uit, die aan de universiteit in het Engelse Bristol een specialisatie opleiding kleine herkauwers heeft gevolgd.

,,Schapen vinden brood wel heel erg lekker en als ze er dan niet aan zijn gewend en er veel van eten zijn er twee mogelijke gevolgen. Omdat ze het niet aan kunnen treedt pensverzuring op en daar kan een schaap aan doodgaan of het dier stikt omdat het brood klontert en vast blijft zitten in de keel.’’ Op basis van het verhaal van de veehouder in Vollenhove denkt ze aan het eerste. ,,Maar ik ben er natuurlijk niet bij geweest.’’

Waarschuwing

Om te voorkomen dat er vanaf het fiets- en wandelpad over de dijk opnieuw brood in het weiland wordt gegooid hebben de Van Benthems snel een waarschuwende tekst gemaakt en die opgehangen aan de afrastering.

,,Net voor kerst zag ik voor het eerst stukken brood liggen in het weiland. Die heb ik opgeruimd. Toen ik een paar dagen later weer bij de schapen was, lagen er twee achter in het weiland. Ze hadden het benauwd en het schuim op de bek.’’ Van Benthem zag opnieuw hele bruine broden en witte bolletjes liggen, en wist genoeg. Eén schaap, in blijde verwachting van lammetjes, heeft het niet overleefd. De schade in euro’s ligt voor Van Benthem rond de 300 euro.