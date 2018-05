Vollenhoofse werf Royal Huisman bouwt supermotorjacht

Twaalf jaar nadat de Arcadia de werf verliet, waagt Royal Huisman in Vollenhove zich opnieuw aan de bouw van een supermotorjacht. ,,We zijn er trots op dat wij zijn benaderd en de opdracht hebben gekregen”, zegt woordvoerder Jurjen van ’t Verlaat van de Vollenhoofse scheepswerf, die internationaal vermaard is om de bouw van superzeiljachten.

De bouw begint binnen een jaar en het schip verlaat in 2021 de hallen van Royal Huisman. ,,Door de loop de jaren hebben we wel eens vaker een motorjacht gebouwd, maar de laatste is toch al weer wat jaren geleden en was aanzienlijk kleiner.” Waar de Arcadia een lengte heeft van 36 meter, wordt het nieuwe motorjacht 55 meter lang en kan een maximale snelheid van 22 knopen worden bereikt. Er zijn aan boord twee hutten voor de eigenaren en daarnaast is er plek voor tien gasten en elf bemanningsleden.

Van ’t Verlaat geeft aan dat het hart van Royal Huisman ligt bij het bouwen van zeiljachten, maar dat de werf een uitdaging als deze niet uit de weg gaat. Volgens hem is wereldwijd de markt voor motorjachten veel groter, maar dat betekent ook dat er meer concurrentie is. ,,Dat de eigenaar dan bij ons uitkomt is prachtig. Ze zochten een werf die bekend staat om zijn grote toewijding en het vermogen om dit jacht met haar eigen uitdagingen te realiseren.”

'Project Phi'