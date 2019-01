Vollenhove krijgt iets van Zuiderzeeverleden terug

Met een hang naar nostalgie is begonnen met het verfraaien van de entree van Vollenhove. In het nieuwe straatbeeld tegenover de haven worden elementen verwerkt die herinneren aan het Zuiderzeeverleden van het stadje.

Het project is een initiatief van bewoners, dat is omarmd door de Belangen Vereniging Vollenhove Stad (BVVS) en wordt gefinancierd met geld van de gemeente Steenwijkerland. ,,De straat Aan Zee lag vroeger aan zee en dat willen de buurtbewoners graag beleven. Dit buurtinitiatief brengt de historie terug in dit uniek stukje Vollenhove. Met aanpassingen in de openbare ruimte en het accentueren van bestaande elementen in het landschap brengen we het Aan Zee-gevoel terug’’, laat Kor van der Velde van de gemeente Steenwijkerland weten in een toelichting op het plan.

Bestuurslid Marcel Aben van de BVVS voegt er aan toe dat het project nog een uitvloeisel is van de in 2016 uitgevoerde reconstructie van het Kerkplein, dat letterlijk ‘om de hoek’ ligt bij het nu aan te pakken gebied. ,,Een mooi bewonersinitiatief dat, nu er geld is, alsnog kan worden uitgevoerd. Wij hebben ons daar altijd sterk voor gemaakt. Vollenhove krijgt zo iets van haar vroegere aanzien terug.’’

Dijkjes

Aan Zee en de Vismarkt worden herstraat en volgens Aben worden er dijkjes gecreëerd door de taluds te bestraten met veldkeien. De bestaande parkeerplaatsen blijven gehandhaafd maar worden wel wat anders ingericht, met onder meer stenen trappen naar de weg. In de groenstrook blijven de bomen staan, ook al stonden die vroeger niet op deze plaats langs de rand van de Zuiderzee, maar ging kappen net even te ver.

Het project kost 52.000 euro. Met de uitvoering van de werkzaamheden is vier tot zes weken gemoeid en dan heeft Vollenhove een Aan Zee 2.0.

Rotonde

Het gebied ligt tegenover de rotonde in de provinciale weg Emmeloord – Blauwe Hand. Bij een eerdere herinrichting is de rotonde voorzien van streekeigen kenmerken die het visserijverleden van de stad benadrukken. De rotonde is voorzien van een klif. Die herinnert aan de tijd dat het water van de Zuiderzee tegen de kust voor klotste. Verder ligt er een anker, staat er een meerpaal en groeit er helmgras.

Het visserijverleden is even verderop ook zichtbaar. Bij de brug tussen de oude binnenhaven en de buitenhaven staat een bronzen beeldengroep die herinnert aan de redding van drie vissers uit Durgerdam. Die werden op 27 januari 1849 door Vollenhoofse collega’s gered, nadat ze twee weken op een ijsschots hadden rondgedreven op de Zuiderzee. In 2000 werd het kunstwerkgeplaatst op initiatief van de BVVS.