Vollenhove weert zwartkijkers bij kleurrijk bloemencorso

De organisatie van het bloemencorso in Vollenhove heeft het helemaal gehad met de zwartkijkers. Om te voorkomen dat een flink aantal mensen voor niets kijkt naar de stoet van elf kleurrijke praalwagens, tientallen figuranten en zes muziekkorpsen, gaat het parcours in de binnenstad zaterdagochtend in alle vroegte op slot.

,,In het verleden werd na de kinderoptocht, zo tegen twaalf uur, het parcours afgezet. Maar we zagen de laatste jaren in toenemende mate twee dingen: steeds meer bezoekers op zaterdagmorgen én mensen die hun stoel en koelbox bij zich hebben en blijven hangen. Zo konden ze dus gratis naar het bloemencorso kijken’’, schetst voorzitter Han Knol van de Vollenhoofse Vereniging Voor Volksvermaken het probleem. ,,Verder speelt het veiligheidsaspect een rol. Hoe minder auto’s op plaatsen waar veel mensen lopen hoe beter.’’

Wat het bestuur zag, werd vorig jaar hard gemaakt met een steekproef. ,,Op een deel van het parcours is een controle uitgevoerd en gekeken wie wel of geen toegangsbewijs had. Daaruit bleek dat 7 a 8 procent niet had betaald.’’ Die uitkomst heeft het bestuur van de 4 V’s doen besluiten om maatregelen te treffen. ,,We sluiten het parcours om acht uur ’s morgen af en heffen vanaf dat moment entree.’’ Dat zorgt er wel voor dat er aanzienlijk meer vrijwilligers nodig zijn. Volgens Knol gaat het om ruim dertig personen. ,,Dat had best wat voeten in de aarde maar het is gelukt om de bezetting rond te krijgen.’’

Betalen voor jeugdcorso

De vroegtijdige parcoursafsluiting houdt in dat voor het kijken naar het jeugdcorso nu betaald moet worden. De 4 V's heeft een dagticket (kosten 9 euro, kinderen 5 euro) in het leven groepen en verkoopt kaarten voor tribuneplaatsen. Afzonderlijke tickets voor middag- en avondcorso, die vorig jaar voor 8 euro werden verkocht, bestaan niet meer.

,,Mensen betalen een euro meer, maar kunnen dan wel de hele dag overal naar toe, de corso’s, bandshow, het foodplein. Wij vinden het te rechtvaardigen om entree te vragen voor het kindercorso. Dat wordt steeds groter met een toenemend aantal bloemenwagentjes en nog ieder jaar neemt de kwaliteit toe’’, zegt Knol. Volgens de voorzitter het resultaat van hetgeen de 4 V’s investeert in de jeugd. ,,Er worden gratis dahliabloemen beschikbaar gesteld, lascursussen gehouden en er is een loods gehuurd waar jeugdgroepen zonder eigen onderkomen hun wagentjes kunnen bouwen. Vijf maken daar dit jaar gebruik van. We hopen natuurlijk dat hierdoor op termijn jeugdgroepen doorstromen naar het bloemencorso.’’

De omvang van het jeugdcorso heeft er toe geleid dat de opzet is aangepast. ,,Geen verkort parcours meer, maar over hetzelfde traject als het bloemencorso, maar dan in tegengestelde richting en nog één rondgang in plaats van twee’’, zegt Han Knol over deze wijziging.