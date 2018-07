Vollenhove weet de weg naar De Burght weer te vinden

Met het oog op de toekomst heeft het stichtingsbestuur flink geïnvesteerd in het gebouw. De foyer is onder handen genomen en heeft volgens voorzitter Henk Veldkamp nu een moderne inrichting en frisse aanblik, waardoor het er volgens hem prettig vertoeven is. Verder zijn er verbeteringen aangebracht in de grote zaal, waarin een nieuwe vloer is gelegd en is het podium voorzien van nieuwe gordijnen. Een nieuwe geluidsinstallatie staat nog op het wensenlijstje. En er moet op korte termijn het nodige gebeuren aan de buitenkant. Veldkamp: ,,De dakbedekking is toe aan vervanging, een kostenpost van tussen de 20.000 en 25.000 euro.”

Gevraagd naar zijn toekomstvisie zegt Veldkamp: ,,Ik hoop dat de inwoners van Vollenhove de weg naar het gebouw blijvend weten te vinden en dat het goed blijft draaien. De Burght als kloppend hart van het sociale- en verenigingsleven in Vollenhove. Ja, dat zou mooi zijn.”

Pachter

Daarbij speelt de pachter een belangrijke rol. Kees Winter en zijn partner Iris Lassche zijn sinds augustus vorig jaar het gezicht van De Burght. Winter, zoon van de bekende Vollenhoofse horecaondernemer Jan – Saantje – Winter, zegt ,,niet ontevreden” te zijn over het eerste jaar. ,,En dit jaar is de agenda al weer voller.” ,,Het gaat dus de goede kant op”, constateert Veldkamp tevreden. Hij denkt niet graag terug aan de slechte periode, tijdens de crisisjaren, toen het bergafwaarts ging met De Burght en pachters het voor gezien hielden. ,,Dat was toen, nu kijken we optimistisch naar de toekomst.”

Pachter Winter is allerlei plannen aan het uitwerken om de loop er nog meer in te krijgen. ,,In het verleden werden hier veel bruiloften gehouden, maar die tijd is voorbij. Maar we krijgen juist wel weer de jubileumvieringen van echtparen die 25 jaar getrouwd zijn. Die boeken De Burght voor een receptie of een diner.”

Verder speelt hij in op de mogelijkheden die het gebouw biedt voor de zakelijke markt met lezingen en conferenties, al dan niet met het verzorgen van de catering. En Winter wil de sporthal verder benutten voor toernooien en (muziek)evenementen. ,,Het is een kwestie van creatief zijn.”

Jubileumviering

De Burght werd een kwart eeuw geleden gebouwd als opvolger van De Stadsdoelen. Het pand bestaat uit een grote zaal, die veel door het plaatselijke verenigingsleven wordt gebruikt, een sporthal met foyer en drie kleinere zalen voor vergaderingen en bijeenkomsten. Een vierde zaal is verhuurd en in gebruik als kinderspeelzaal.