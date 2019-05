Vollenhovenaar Johan Bredewout nieuwe dirigent Mannenkoor Staphorst

Die heeft volgens koorvoorzitter Bart Hoeve te kennen gegeven op een voor hem hoogtepunt te willen stoppen. Dat is de vijftigste verjaardag van het koor. Die is dit jaar gevierd met een jubileumconcert in De Levensboom in Rouveen en de presentatie van de nieuwe cd met de titel Hij zal met je zijn. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel.

Voor het nieuwe seizoen is het bestuur van Christelijk Mannenkoor Staphorst op zoek gegaan naar een opvolger voor Bos en heeft die gevonden in Johan Bredewout uit Vollenhove. ,,Een veelzijdig musicus’’, aldus voorzitter Hoeve, die ook geen onbekende is voor de koorleden. ,,Hij begeleidde ons in de afgelopen jaren vele malen tijdens concerten en cd-opnames.’’