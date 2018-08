Vollenhovenaren gaan halsoverkop dahlia's plukken in Noord-Holland

Een onverwachte pluk in Noord-Holland, meevallende leveringen uit andere corsoplaatsen en vroeg geplukte dahlia’s bewaren in de koelcel. Op deze manier heeft het bloemencorso in Vollenhove toch nog wat aan de dahliaschaarste kunnen doen.

,,Gingen we in het weekeinde nog uit van een tekort van twintig procent, de laatste berekeningen zijn dertien procent”, zegt voorzitter Harold Westhuis van de Bloemencommissie. Op een aantal van rond de vier miljoen is dat nog een fors aantal en dwingt het de corsobouwers tot flink improviseren. ,,Maar wie de praalwagens ziet, zal nauwelijks iets merken van de tekorten”, zegt Westhuis. Stad en land heeft de Bloemencommissie afgestroopt, maar begin deze week leek het er op dat in heel Nederland geen dahlia meer verkrijgbaar was.

Afsluitdijk over

,,Een teler waar we onze knollen kopen, tipte ons het eens te proberen bij een bedrijf in Sint Maartensbrug. En warempel, daar bleken nog dahlia’s op het veld te staan. Ook soorten die we niet kennen, maar we hebben alles gekocht.” Met dik tien man van verschillende corsogroepen reden ze halsoverkop de Afsluitdijk over om de bloemen zelf te plukken. ,,Iets van honderd kisten, ik denk dertig- tot veertigduizend bloemen, maar alles helpt”, zegt Westhuis. Een onverwachte meevaller is ook de leveringen uit andere corsoplaatsen. ,,Er kwamen toch meer bloemen binnen dan aanvankelijk was opgegeven, waardoor weer een stukje van het tekort werd ingelopen.”