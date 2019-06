Volop animo voor nieuwbouwplannen De Vijverhof in Steenwijk

Zwartewa­ter­land spreekt spaarvar­ken aan door tekorten op de zorg

11:36 Door de komende twee jaar in totaal ruim één miljoen euro uit het spaarvarken te halen, krijgt iedereen in de gemeente Zwartwaterland de zorg die hij of zij nodig heeft. Dat heeft wethouder Maarten Slingerland beloofd bij de behandeling van de Zomer- en Kadernota, waarin het college weergeeft hoe de financiële situatie is.