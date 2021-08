Volop steun voor sloop pand om krakers te weren in Zwartsluis: ‘In en in triest dat je je eigen woning moet vernietigen’

Begraven in de tijd en ineens opgedoken in Zwolle: deze eeuwenoude zandloper was dominees in Genemuiden de baas

13 augustus Een zandloper van meerdere eeuwen oud is onlangs weer teruggevonden in Zwolle. Het voorwerp, waarmee predikanten konden zien hoe lang de preek nog mocht duren, werd tot 1863 gebruikt door dominee Vermeer bij de Hervormde Gemeente van Genemuiden. ,,En juist voor deze plaats is dat mooi’’, zegt een enthousiaste stadshistoricus. De kans is zelfs aanwezig dat het voorwerp weer terugkeert.