Volop zomer, ook ondergronds in Giethoorn

Geruisloos glijdt een bootje voorbij, het witte zeiltje bolt parmantig in de wind. Kinderen spelen op een vlonder, hun gestaltes reflecteren in spiegelglad water. De zon, door gebladerte gefilterd, strooit gul met sproeten. En kijk, die gesteven mutsjes, stevig onder de kin gestrikt; daar gaat een gezelschap in traditionele klederdracht. Als guirlande door de gracht, compleet met zang en spel. Typisch Giethoorn, in een veelzijdig palet aan tinten zomer.