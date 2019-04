Voor de beste droge worsten moet u voortaan naar Lantinga in Wanneperveen

De crème de la crème van de internationale slagerswereld was aanwezig bij de wedstrijd die in Roermond werd gehouden. Gerenommeerde slagers uit Italië, Denemarken, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk deden mee aan deze jaarlijkse kwaliteitsmeting. ,,Wij zijn supertrots op dit resultaat. Het is een eer om deze prijs te winnen en een absolute kroon op ons werk”, aldus Lantinga. ,,Ik doe dat niet alleen, samen met worstmakers Henri van Heerde, Karstjan van de Wetering, Ronald Petetr en Harold van Beekhuizen die verantwoordelijk is voor de kant-en-klaarmaaltijden. Dit is echt een teamprestatie, alle eer naar hen.”