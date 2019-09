Voor failliet Smithy’s Palace Eesveen komt er geen doorstart

Alcoholleeftijd

Smithy's Palace was een bekende discotheek in de omgeving. De oorzaak van het faillissement ligt volgens Grollé bij het afnemende discotheekbezoek van jongeren. ,,Dit is niet de enige discotheek die omvalt. Jongeren hebben blijkbaar meer interesse in feesten en festivals. Ook de stijging van de alcoholleeftijd heeft hier een rol in.”

Schuldenlast

Om oplopende schulden te voorkomen, heeft de eigenaar volgens Grollé besloten het faillissement aan te vragen. ,,Dat is in overleg met de accountant gebeurd. Hierdoor is de schuldenlast relatief laag gebleven.”

Echt serieuze interesse in een overname is er volgens Grollé nooit geweest. ,,Er was wel een partij die zich had gemeld, maar die had geen plan.” Het is niet bekend wat er nu met het pand aan de Van Karnebeeklaan 15 in Eesveen, dat eigendom is van Vlieger Beheer, gaat gebeuren.