Voor Kees Kist komen Marco Borsato, Sjaak Swart en Mario van der Ende met liefde naar Steenwijk

videoVoetballen doet Marco Borsato al jaren niet meer. Dus toen Kees Kist uit Steenwijk - de eerste Nederlander die ooit een Gouden Schoen kreeg - hem belde om de aftrap te doen bij het voetbaltoernooi tijdens de Kees Kist-dag in Steenwijk, sputterde de zanger wel even tegen. ,,Je hoeft alleen maar even tegen een bal te trappen’’, had Kist hem geantwoord. En voor zijn vriend streek Borsato dan toch over zijn hart.