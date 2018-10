Voor Steenwijk typische teksten in gootlijn op de Markt

Schoolbe­stuur houdt vast aan Beulaker­weg in Giethoorn

7:01 Het streven is ambitieus, toch probeert schoolstichting Op Kop het nieuwe schoolgebouw aan de Beulakerweg in Giethoorn per 1 augustus 2020 te betrekken. ,,Dat is ook nodig, want de huidige staat van de scholen is onhoudbaar."