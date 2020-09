Voor tweeduizend Steenwijker scholieren dit jaar geen sinterklaastoneel

Nog geen duidelijk­heid over drie incidenten waarbij vrouwen werden lastigge­val­len in Steenwijk

21 september Het is nog niet duidelijk of de drie incidenten waarbij vrouwen werden lastig gevallen in Steenwijk vorige week, iets met elkaar te maken hebben. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht, zegt politiewoordvoerder Henk Kremer.