Voor verbod lachgaspatronen wacht college Zwartewaterland op landelijke wetgeving

,,We zien op dit moment geen directe noodzaak om, vooruitlopende op de landelijke wetgeving, de APV aan te passen’’, antwoordt het college op vragen van CDA-fractievoorzitter Margreet Bosma. ,,En voor een verbod op lachgas op evenemententerreinen en in keten is geen APV-wijziging nodig. Dat kan per direct in de vergunningvoorschriften voor evenementen en in het gedoogbesluit voor keten worden opgenomen.’