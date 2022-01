Voor zes ton veilig fietsen tussen Genemuiden en Zwolle

Zoektocht in Zwartsluis gaat verder, nu woningbouw op locatie Interfloor onhaalbaar is

Woningbouw in Zwartsluis op de plek waar nu nog het tapijtbedrijf Interfloor is gevestigd, is van de baan. Het college van burgemeester en wethouders laat aan de gemeenteraad weten dat een verhuizing van het bedrijf vanuit het centrum naar het industrieterrein onbetaalbaar is. Dus moet er verder worden gezocht naar een geschikte plek om huizen te bouwen.

26 januari