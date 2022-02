Voorlezen in het Pools bij bieb in Zwartsluis: nu de Poolse kinderen nog

Buurt in Giethoorn baalt van racisme-beschuldi­gin­gen in Zembla: ‘Ligt toch echt wat genuanceer­der’

Giethoorn herkent zich niet in de Zembla-uitzending over een gezin dat zou zijn weggepest door racistische jongeren uit het dorp. In de reportage wordt blootgelegd dat de officiële instanties fouten zouden hebben gemaakt in de kwestie rondom moeder Hatice en zoon Yusuf. ,,Maar we zijn hier helemaal niet racistisch.”

