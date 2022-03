Voormalig CDA-Statenlid Marco van der Vegte kandidaat voor wethouderszetel in Zwartewaterland

Nog geen duidelijk­heid voor omwonenden nieuw diensten­cen­trum Staphorst: raad tilt besluit over verkiezin­gen heen

Of de bewoners van zorgcentrum Berghorst in Staphorst hun uitzicht kwijtraken door de bouw van een nieuw dienstencentrum met een appartementengebouw, blijft nog even onduidelijk. Want een besluit over het plan van woningstichting VechtHorst is dinsdagavond door de gemeenteraad over de verkiezingen heen getild.

8 maart