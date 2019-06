Voormalig koetshuis aan de Voorpoort in Vollenhove krijgt een nieuwe bestemming

Met de verbouwing van de panden Voorpoort 6 en 8 krijgt het pleintje in Vollenhove een nieuw aanzien. Hans Bogaard uit Sint Jansklooster heeft de leegstaande winkelpanden, ooit gebouwd als koetshuis, aangekocht en verbouwt ze tot nieuwe winkelruimten en appartementen. De klus is inmiddels zo ver gevorderd dat Klappe Makelaardij is begonnen met de verhuur.

Bogaard, eigenaar van Syntech Klimaat Service, heeft de panden in eerste instantie gekocht als belegging, zo geeft hij aan. ,,Maar het is natuurlijk ook goed voor Vollenhove, waar het toerisme nog steeds groeit, als op deze plaats weer wat bedrijvigheid ontstaat. Er is de laatste jaren al ontzettend veel geïnvesteerd aan de Voorpoort, door ondernemers en de gemeente. Maar deze twee panden staan al weer een tijdje leeg. Ik wil ze graag nieuw leven in blazen’’, zegt Bogaard.

Stalling

Ooit was een gedeelte in gebruik als stalling van paarden en koetsen voor onder meer de gasten van het tegenover gelegen hotel. Daarom heeft Bogaard – met een verwijzing naar het verleden - zijn project ’t Koetshuys genoemd. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw sloot het hotel de deuren en vestigde zich in het pand een supermarkt. Toen die enkele jaren geleden in het kader van het verbeteringsplan voor de Voorpoort en omliggende terreinen naar een nieuw pand ging werd het in originele staat hersteld. ,,Het is toen gekocht door een vriend van mij en nu heb ik de panden er tegenover dit voorjaar verworven. Ik breng ook historische elementen terug, maar wel met een knipoog naar deze tijd’’, zegt Hans Bogaard.

Winkelruimte

De ruimte op de begane grond is bedoeld om te verhuren al winkelruimte. ,,Een deel van de binnenmuren is gesloopt zodat er een grote open ruimte is ontstaan. Wie hier iets wil beginnen kan naar eigen keuze een aantal vierkante meters huren. Ieder winkeldeel is apart af te sluiten met smeedijzeren hekken.’’ Bogaard heeft wel ideeën voor de invulling, maar is uiteraard afhankelijk van de markt. ,,Kinderkleding zou hier goed passen, want rond de Voorpoort zitten meer kledingzaken, cadeau-achtige dingen ook, kaas, noten of een ijssalon’’, noemt hij als mogelijkheden.’’

Op de verdieping van het hoogste gebouw komen twee luxe appartementen van ieder ruim honderd vierkante meter en een dakterras. ,,Bedoeld voor het wat hogere segment’’, zegt Hans Bogaard. ,,De keuken is voorzien van een kookeiland en alle apparatuur die je mag verwachten, er zijn twee slaapkamers en de badkamer is uitgerust met vloerverwarming, whirlpool en inloopdouche. Het verwarmen van de appartementen, maar ook zo nodig koelen, gebeurt door een warmtepompinstallatie.’’

Hans Bogaard, afkomstig uit IJsselmuiden, is met zijn op het industrieterrein in Vollenhove gevestigde bedrijf Syntech (15 medewerkers) actief op het gebied van klimaatbeheersing en besparing op energiekosten in onder meer ziekenhuizen, kantoorgebouwen en scholen. Hij woont met zijn vrouw Brenda in een Saksische boerderij aan De Leeuwte in Sint Janskooster, waar ze bed & breakfast De Ruigenhof runnen.