Voormalig Staphorster burgervader Gerrit Jan Kok aangesteld als waarnemend burgemeester in Losser

Burgemeester Cia Kroon is ziek en heeft haar ambtsuitoefening daarom voor onbepaalde tijd neergelegd. In overleg met haar, met de fractievoorzitters in de gemeenteraad en met het college van B en W van Losser heeft Commissaris van de Koning Andries Heidema besloten om voor onbepaalde tijd een waarnemend burgemeester in Losser te benoemen.

Ervaring

Gerrit Jan Kok (geboren in 1960 in Enschede) heeft een brede ervaring als bestuurder. Tot mei van dit jaar was hij nog waarnemend burgemeester van Staphorst. Daarvoor was hij bijna vier jaar waarnemer in Haaksbergen, waar hij te maken had met moeilijke financiële en organisatorische vraagstukken.