Voormalig Staphorster wethouder Bert Krale behartigt nu belangen kernen op het Overijsselse platteland

Na vijf jaar voor het CDA wethouder te zijn geweest heeft hij zijn werk als installatieadviseur weer opgepakt. En daarnaast is hij dus nu OVKK-bestuurder. Deze vereniging zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland in de provincie Overijssel. ,,Ik ga me de komende tijd in het bestuur van de OVKK sterk maken voor meer kennisdeling en ontmoeting tussen onze leden. Daarnaast wil ik benaderbaar zijn en mijn netwerk beschikbaar stellen voor een leefbaar platteland”, zo laat hij weten via de belangenvereniging.