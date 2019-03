Vooronderzoek naar staat brug Ceintuurbaan Meppel

Tram

De Ceintuurbaanbrug is gebouwd tussen 1933 en 1934. Naast de brug zijn de landhoofden van de brug van de NTM-tram die hier van 1916 tot 1933 naar Smilde reed, te zien. De Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM), die veel tramlijnen in Friesland exploiteerde, legde vanaf 1913 ook tramlijnen aan in de aangrenzende delen van Groningen, Drenthe en Overijssel. In 1914 kwam de lijn Hoek Makkinga – Steenwijk in gebruik en in 1916 werd de laatste lijn geopend van Hijkersmilde naar Meppel. Opheffing van de eerste lijn vond alweer plaats in 1933, toen de laatst aangelegde lijn Hijkersmilde – Meppel, langs de Drentsche Hoofdvaart, werd opgeheven.