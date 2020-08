Voorstelling ‘Razzia’ over verzetsheld Harmen Visser trekt 2000 mensen naar Vollenhove: ‘Slapeloze nachten van’

Dahlia­kunst­wer­ken maken voor theater­stuk WOII in plaats van praalwa­gens

26 augustus Geen praalwagens door de straten van Vollenhove, maar her en der in het stadje flinke kunstwerken van dahlia's. Het is even wennen. Maar zo kunnen de door het coronavirus van hun grote hobby beroofde praalwagenbouwers toch nog aan de slag met ijzer, lasapparaten en dahliabloemen.