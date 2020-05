Voortzetten van lening is duwtje in de rug voor starters op woningmarkt in Zwartewaterland

Zwembaden Zwartewa­ter­land zijn weer open

11:30 Wie zin heeft in een verfrissende duik kan weer terecht in de drie zwembaden in de gemeente Zwartewaterland. Bestevaer in Genemuiden, De Kragge in Zwartsluis en het Hasselter openluchtbad Ariën Prins van Wijngaarden hebben de poorten weer geopend.