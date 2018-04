Voortzetting coalitie Steenwijkerland lijkt niet voor de hand te liggen

De zittende coalitie van BGL, CDA, CPB en D66 kreeg 14 van de 27 zetels en zou nog door kunnen, maar dat lijkt niet voor de hand te liggen. "Voortzetting van de huidige coalitie is niet vanzelfsprekend nu D66 en CPB hebben verloren", aldus Jan Vredenburg namens het CDA. "We moeten komen tot een slagvaardige coalitie die een ruime meerderheid in de raad heeft." Trijn Jongman (PvdA) is helder over waar haar partij op af koerst. "Wat ons betreft komt er een coalitie van de twee grootste partijen BGL en PvdA aangevuld met partijen die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als winnaars uit de bus zijn gekomen." Ze doelt dan op GroenLinks dat met twee zetels terugkeert in de raad en de VVD die van drie naar vier zetels ging.

VVD'er Miriam Slomp laat weten dat de liberalen op voorhand geen enkele partij uitsluit. "Het is het goed dat alle partijen door de informateur zijn uitgenodigd voor een gesprek. Wat ons betreft hoeft er geen volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord te komen." Jacqueline Willemsen zegt dat de CPB streeft naar een stabiel college. De partij voerde, net als vier jaar geleden, een strijd met de VVD om een restzetel. "Vorige keer viel het kwartje in ons voordeel uit. Nu is dat andersom, waardoor we terug gaan van vier naar drie zetels." Marcel Scheringa (CU) vindt dat 'duurzaamheid' een prominente rol moet krijgen in het coalitieakkoord. Daarin vond hij een gewillig oor bij de fractie van GroenLinks. "Steenwijkerland is een kwalitatief goed college met daadkracht nodig", meent Emmy Elgersma van D66. Ze werd is alsnog beëdigd als raadslid, nadat lijsttrekker Theo Versteeg aangaf er niet voor te voelen om als eenling voor zijn partij zitting te nemen in de nieuwe raad.