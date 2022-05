Voortzetting coronamaatregel: alleen nog op afspraak naar het gemeentehuis in Staphorst

Drie rijbewij­zen ingevor­derd: motorrij­der rijdt 147 km/uur op 60-weg in Staphorst

Tijdens een gericht verkeerstoezicht rond de Conradsweg en Stadsweg in Staphorst zijn woensdagavond drie rijbewijzen ingevorderd als gevolg van snelheidsovertredingen. De hoogst gemeten overtreding betreft een 30-jarige motorrijder uit Staphorst die 147 km/uur reed op een weg waar 60 km/uur is toegestaan. Zijn rijbewijs is voor vier maanden ingevorderd.

