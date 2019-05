Voorwaardelijke boete Vollenhoofse voor sturen naaktfoto's

Wel moet de Vollenhoofse het slachtoffer 1.500 euro schadevergoeding betalen. Het slachtoffer en haar man zijn recent uit Vollenhove verhuisd, uit angst B. tegen te komen. ,,Ik zie dat het haar nog steeds emotioneel raakt’', zei de rechter, verwijzend naar een huilend slachtoffer.

De verdachte zat zichtbaar ongemakkelijk in een volle rechtszaal met daarin niet alleen haar ex-man, maar ook man met wie ze erna een seksuele relatie had. Toen ook die relatie strandde, brak er kennelijk iets. Ze begon de vrouw van die vriend te belagen met vervelende whatsapp'jes. Ze ging een stap verder toen ze de ouders van die vrouw thuis uitnodigde. Daar toonde ze hen een naaktfoto van een seksende schoonzoon. ,,Om bewijsmateriaal te tonen, dat ik niet zomaar wat zei’’, reageerde B. Het slachtoffer hoorde het in tranen aan.

De vrouw kreeg in juni 2017 na een door veel media gevolgd kort geding een contactverbod opgelegd nadat ze haar ex-man zeker 26 seksueel getinte foto's stuurde. Daarop is niet alleen zijzelf naakt te zien, maar ook staat ze in seksuele poses met een andere man. Ook haar ex-man kreeg in dat geding een contactverbod opgelegd. ,,Ze stopt niet,'' zegt de man, ,,ook niet na deze zaak.’’ De officier van justitie hoopt wel dat het stopt. ,,Want dit soort feiten heeft een enorme impact op mensen. Dit gaat veel te ver. En mevrouw B. denkt dat ze hiermee in haar recht staat.’’