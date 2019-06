Voorwaardelijke celstraf voor oplichter uit Sint-Jansklooster

A.S. is eerder ook al voor oplichting veroordeeld. Zo verkocht hij tot twee keer toe dezelfde stellingen die hij niet eens had. Hij gaf een adres op dat hij niet huurde. In augustus 2016 huurde hij in Apeldoorn een dj-set. Die bracht hij nooit terug omdat deze ‘gestolen was’. In maart 2017 huurde hij kort achter elkaar twee dj-sets in plaatsen in Brabant. Ook deze twee sets gaf hij als gestolen op. ,,Kennelijk zijn die dingen heel gewild’', zei hij de rechters op de zitting twee weken terug.