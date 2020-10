Voorzitter Oranjevereniging Zwartsluis maakt plaats en gaat verder als secretaris

,,Ik ben gestopt omdat het na acht jaar voorzitterschap goed is om een nieuw en jong geluid te laten horen’’, zegt Smits, die ook bekendheid geniet als fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Zwartewaterland. ,,De functie van secretaris was nog vacant en ik voel me sterk verbonden met de Oranjevereniging en het dorp Zwartsluis’’, zegt hij over zijn besluit om in een nieuwe rol actief te blijven voor de vereniging. Een van de hoogtepunten in zijn periode als voorzitter noemt Smits dat de Zwartsluiziger horeca zich verbonden heeft met de feestweek. ,,Dit was eerder uitbesteed aan derden buiten het dorp.’’