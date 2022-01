Vrachtwagen rijdt zich muurvast in Blokzijl

Onderzoek naar het ‘wonder van Staphorst’: hoe klassen toch echt virusvrij lijken te blijven

Leerlingen in quarantaine of hele klassen naar huis sturen? Basisscholen in heel Nederland hebben hiermee te maken, behalve in Staphorst, waar al maandenlang nauwelijks coronabesmettingen op scholen zijn. Dankzij de slimme luchtreinigers, weten ze daar (bijna) zeker. Voor meer onderzoek naar het ‘wonder’ van Staphorst trekt zorgminister Ernst Kuipers anderhalve ton uit.

25 januari