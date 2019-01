Vragen over rol gemeente Staphorst in windmolenkwestie

Waar gaat het om?

De gemeente Staphorst heeft van de provincie Overijssel opdracht gekregen een locatie te vinden voor de plaatsing van vier windmolens. De coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) kreeg van de gemeente gegund om daar een plan voor te maken en presenteerde vorig jaar een conceptplan voor het gebied De Lommert bij Staphorst. Dat stuitte vorig jaar al op bezwaren van een groep omwonenden die de keuze voor deze locatie niet goed vinden en menen dat ze niet zijn en worden gehoord. Nu blijkt ook Defensie bezwaren te hebben tegen een deel van het plan: de plaatsing van één windmolen in de buurt van een munitiecomplex dat ook in dat gebied zit. Het ministerie schreef een brief naar het Staphorster college van B en W met hun zienswijze. De brief dook vorige week op in de media, tot verbazing van een aantal raadsfracties, die de brief niet kenden.