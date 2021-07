Vrijheid… vertelt oorlogsverhalen van vier Oldemarkters

,,Nee in de Tweede Wereldoorlog zijn in Oldemarkt geen bruggen opgeblazen of gevangenen bevrijd, het zijn de kleine verhalen van onderduikers en verzetshelden die in Vrijheid… verteld worden,” zegt Piet Noort van het Comité 75 jaar bevrijding Oldemarkt. Voor de 72 minuten durende documentaire interviewde Adriaan Noordergraaf Joop Hartwig (93), Coba Winters (81), Jantje Brouwer (91) en Tjitske van Eijck (90) uit Oldemarkt. Henk Veurman en Robert Punter filmden de interviews. Laatstgenoemde voegde daar tientallen bewegende beelden en foto’s aan toe van de oorlog in Oldemarkt, Nederland en andere landen. Daarmee plaatst hij de oorlogsverhalen uit Oldemarkt mooi in perspectief.