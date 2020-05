Vrijwel alle bootjes in Giethoorn zijn al verhuurd op Hemelvaartsdag, vaarverbod voor andere boten

Dit houdt in dat mensen niet van buitenaf naar Giethoorn mogen komen met de boot. Vanaf 11.00 tot 17.00 uur wordt een invaarverbod voor het gedeelte van de gracht in Giethoorn tussen Paal 5 en Paal 1 ingesteld. Dit invaarverbod geldt voor alle vaartuigen, behalve verhuurboten, boten van aanwonenden en beroepsvaart.

Drukste dag van het jaar

De gemeente neemt dit besluit, omdat het het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) verwacht dat Giethoorn flink bezocht gaat worden. Hemelvaartsdag is normaal gesproken de drukste dag van het jaar in Giethoorn. Vrijwel alle bootjes zijn al via reserveringen verhuurd.

Quote Ook kunnen we zien of bezoekers de coronamaat­re­ge­len naleven en hoe onderne­mers de coronamaat­re­ge­len toepassen Rob Bats, Burgemeester gemeente Steenwijkerland

Daarbij geldt tot 1 juni dat er in een bootje niet meer dan twee personen plaats mogen nemen, uitgezonderd een gezin dat uit meerdere personen kan bestaan.

Gastheren

Er worden gastheren ingezet bij het openbare parkeerterrein nabij de supermarkt/Kulturhus om het parkeren te reguleren en de drukte in de gaten te houden. Daarnaast wordt het openbare toilet nabij het Kulturhus opengesteld.

Volgens burgemeester Rob Bats is Hemelvaartsdag een testcase om te kijken hoe de drukte in Giethoorn zich ontwikkelt. ,,Ook kunnen we zien of bezoekers de coronamaatregelen naleven en hoe ondernemers de coronamaatregelen toepassen. Maar eerlijk gezegd heb ik er alle vertrouwen in dat dit goed komt”

Fietsverbod

Langs de Dorpsgracht in Giethoorn is al een fietsverbod tussen 11.00 uur en 17.00 uur, omdat het pad te smal is om fietsers elkaar te laten passeren.

Ook op andere plekken in Steenwijkerland zijn maatregelen genomen. Zo kunnen fietsers geen gebruik maken van het Schutsloterpad in Belt-Schutsloot en is er een fietsverbod langs de gracht in Dwarsgracht tussen de Jonenweg en de Otterskooi.